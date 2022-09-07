Карен Хачанов стал 10-м россиянином, вышедшим в полуфинал ТБШ у мужчин
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Карен Хачанов, который обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США, стал 10-м российским теннисистом, который смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.
В списке российских полуфиналистов ТБШ Карен Хачанов присоединился к таким теннисистам, как Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Николай Давыденко, Александр Метревели, Михаил Южный, Андрей Чесноков, Александр Волков и Аслан Карацев.
В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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