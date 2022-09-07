Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карен Хачанов стал 10-м россиянином, вышедшим в полуфинал ТБШ у мужчин

Карен Хачанов стал 10-м россиянином, вышедшим в полуфинал ТБШ у мужчин
Комментарии

Карен Хачанов, который обыграл австралийца Ника Кирьоса в четвертьфинале Открытого чемпионата США, стал 10-м российским теннисистом, который смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

В списке российских полуфиналистов ТБШ Карен Хачанов присоединился к таким теннисистам, как Марат Сафин, Евгений Кафельников, Даниил Медведев, Николай Давыденко, Александр Метревели, Михаил Южный, Андрей Чесноков, Александр Волков и Аслан Карацев.

В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Фантастика! Хачанов выиграл у Кирьоса пятисетовый марафон. Расклады и сетки US Open Фантастика! Хачанов выиграл у Кирьоса пятисетовый марафон. Расклады и сетки US Open

Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022