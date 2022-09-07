«У Хачанова есть все шансы победить». Веснина — о матче с Руудом в полуфинале US Open

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде российская теннисистка Елена Веснина предположила, за счёт чего российский теннисист Карен Хачанов может выйти в финал Открытого чемпионата США.

«Рууд — это совсем другой стиль по сравнению с Кирьосом. Он стабильно играет на задней линии, играет более ровно, очень психологически устойчивый. На протяжении года Рууд играет ровно: у него поражения только от топов. Он практически везде доходит до финальных стадий. В молодом возрасте Рууд показывает достаточно зрелый теннис.



Будет достаточно сложный матч для Карена, потому что он очень поздно закончил по времени Нью-Йорка. Важно сейчас восстановиться, и, надеюсь, его матч поставят попозже, чтобы у Карена было время прийти в себя: небольшая помощь от организаторов турнира.



У Карена есть все шансы, чтобы победить. Сейчас на первый план выходит физическая подготовка: кто лучше подойдёт к этому матчу в физическом плане, кто больше сохранит сил. Будем надеяться, что Карен своим упорным и мощным теннисом сломит Каспера Рууда», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В четвертьфинале Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. В полуфинале US Open 2022 года Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом, который в своём четвертьфинальном матче обыграл представителя Италии Маттео Берреттини. Матч Хачанов — Рууд состоится завтра, 8 сентября.