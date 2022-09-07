Анна Дмитриева назвала сильные стороны Каспера Рууда перед полуфиналом US Open c Хачановым

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева высказалась о предстоящем полуфинале Открытого чемпионата США, в котором россиянин Карен Хачанов сыграет с норвежцем Каспером Руудом. В четвертьфинале Хачанов обыграл австралийца Ника Кирьоса, а Рууд — итальянца Маттео Берреттини.

«После такого дикого напряжения трудно обсуждать игру. Рууд — полная противоположность Кирьоса. Он хладнокровен, стабилен, безошибочен. Сейчас Рууд в очень хорошей форме. Карену надо восстановиться и прийти в себя. После такого сумасшедшего поединка заснуть будет тяжело», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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