«Придурки не меняются». Журналисты раскритиковали Кирьоса за поступок в 1/4 финала US Open

Бурную реакцию журналистов вызвало поведение финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса после поражения от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале US Open – 2022 (5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6. Напомним, пожав сопернику руку, Кирьос начал бить ракеткой по корту.
«Придурки никогда не меняются. Повзрослей, Ник, это жалко», — жёстко прокомментировал инцидент известный британский журналист Пирс Морган.
«Ник Кирьос ставит себя и спорт в неловкое положение уже в 7439-й раз», — написал обозреватель Sportskeeda Мусаб Абид.
«Буду ли я ужасным человеком, если скажу, что рад тому, что Кирьос не выиграл? Его поведение позорно и не имеет места быть в любом виде спорта. Только тот факт, что зрители и некоторые эксперты романтизируют и поощряют это, говоря, что это «полезно для тенниса», делает его ещё хуже», — заявил Джуд Саннит из CNBC.
- 7 сентября 2022
-
21:15
-
20:49
-
20:34
-
20:19
-
19:46
-
19:28
-
19:15
-
18:49
-
18:09
-
17:34
-
16:05
-
16:02
-
15:23
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:40
-
13:25
-
13:00
-
12:00
-
11:38
-
11:30
-
11:02
-
11:01
-
10:51
-
10:40
-
10:36
-
10:22
-
10:06
-
10:00
-
09:46
-
09:46
-
09:41
-
09:31
-
09:27