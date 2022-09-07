«Придурки не меняются». Журналисты раскритиковали Кирьоса за поступок в 1/4 финала US Open

Бурную реакцию журналистов вызвало поведение финалиста Уимблдона-2022 австралийца Ника Кирьоса после поражения от россиянина Карена Хачанова в четвертьфинале US Open – 2022 (5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6. Напомним, пожав сопернику руку, Кирьос начал бить ракеткой по корту.

«Придурки никогда не меняются. Повзрослей, Ник, это жалко», — жёстко прокомментировал инцидент известный британский журналист Пирс Морган.

«Ник Кирьос ставит себя и спорт в неловкое положение уже в 7439-й раз», — написал обозреватель Sportskeeda Мусаб Абид.

«Буду ли я ужасным человеком, если скажу, что рад тому, что Кирьос не выиграл? Его поведение позорно и не имеет места быть в любом виде спорта. Только тот факт, что зрители и некоторые эксперты романтизируют и поощряют это, говоря, что это «полезно для тенниса», делает его ещё хуже», — заявил Джуд Саннит из CNBC.