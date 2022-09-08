Нику Кирьосу выписали крупнейший штраф US Open — 2022 за поведение в 1/4 с Хачановым
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Австралийский теннисист Ник Кирьос, который проиграл россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США, получил штраф в $ 14 тыс. за поведение в матче. Напомним, в ходе матча Кирьос разбил о корт пластиковую бутылку, а сразу после поражения сломал две ракетки. Это крупнейший штраф на US Open 2022 года, сообщает журналист Кристофер Клейри в своём «твиттере».
Что касается Хачанова, то он в полуфинале Открытого чемпионата США сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом. В другом полуфинале сойдутся американец Фрэнсис Тиафо, обыгравший россиянина Андрея Рублёва, и победитель встречи Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).
Арина Соболенко тренируется с Андреем Рублёвым на корте в США:
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