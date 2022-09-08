Ник Кирьос опубликовал пост после поражения от Карена Хачанова в четвертьфинале US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях, после того как проиграл россиянину Карену Хачанову в четвертьфинале Открытого чемпионата США 2022 года. Хачанов победил Кирьоса со счётом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4.

«Это больно… Я вернусь», — написал Кирьос.

Что касается Хачанова, то он в полуфинале Открытого чемпионата США сыграет с представителем Норвегии Каспером Руудом. В другой полуфинальной встрече сойдутся американец Фрэнсис Тиафо, обыгравший россиянина Андрея Рублёва, и победитель противостояния Янник Синнер (Италия) — Карлос Алькарас (Испания).

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