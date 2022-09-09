Видеообзор выхода Онс Жабер в финал Открытого чемпионата США

Представительница Туниса Онс Жабер вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинальном матче турнира она обыграла француженку Каролину Гарсию со счётом 6:1, 6:3.
Соперницы провели на корте 1 часа 8 минут. За это время Жабер выполнила 8 подач навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету Гарсии 2 эйса.
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Видео доступно на YouTube-канале US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Открытый чемпионат США продлится до 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $ 60 млн. Действующей победительницей соревнований является британка Эмма Радукану, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Лейлой Фернандес.
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