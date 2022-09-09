US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня
Поделиться
Ранним утром мск 9 сентября завершился 11-й соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. В первом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер обыграла француженку Каролин Гарсию, а во втором первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек одержала волевую победу над Ариной Соболенко из Беларуси.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 11-го игрового дня US Open в женском одиночном разряде (полуфиналы).
Онс Жабер (Тунис, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 6:1, 6:3
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 3:6, 6:1, 6:4
Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».
Также посмотрите видео, как Леброн Джеймс изобразил блеяние козы, наблюдая за матчем Серены Уильямс:
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
10:10
-
10:01
-
09:47
-
09:11
-
09:10
-
09:07
-
09:00
-
08:58
-
08:00
-
07:59
-
07:36
-
07:17
-
07:13
-
06:29
-
06:28
-
06:13
-
06:04
-
03:26
- 8 сентября 2022
-
23:03
-
21:45
-
21:24
-
21:10
-
20:35
-
20:13
-
19:25
-
18:39
-
18:05
-
17:42
-
17:35
-
17:32
-
17:13
-
16:34
-
16:00
-
15:45
-
13:34
Партнерский контент