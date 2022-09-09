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US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня, ЮС Опен

US Open — 2022, женщины: турнирная сетка и результаты всех матчей 11-го игрового дня
Ига Свёнтек
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Ранним утром мск 9 сентября завершился 11-й соревновательный день Открытого чемпионата США 2022 года. В первом полуфинале представительница Туниса Онс Жабер обыграла француженку Каролин Гарсию, а во втором первая ракетка мира, 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек одержала волевую победу над Ариной Соболенко из Беларуси.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех матчей 11-го игрового дня US Open в женском одиночном разряде (полуфиналы).

Онс Жабер (Тунис, 5) — Каролин Гарсия (Франция, 17) — 6:1, 6:3
Ига Свёнтек (Польша, 1) — Арина Соболенко (Беларусь, 6) — 3:6, 6:1, 6:4

Все результаты турнира доступны на «Чемпионате».

Турнирная сетка

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