Кто станет чемпионом US Open — 2022?

Утром мск 10 сентября закончился второй матч 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису. В финале турнира испанец Карлос Алькарас сыграет с норвежцем Каспером Руудом.
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Напомним, год назад победителем Открытого чемпионата США стал россиянин Даниил Медведев, который в финальном матче в трёх сетах обыграл серба Новака Джоковича. В этот раз Медведев не смог защитить титул. В матче четвёртого круга US Open Даниил в четырёх сетах уступил австралийскому теннисисту Нику Кирьосу.
Также отметим, что титул на нынешнем турнире принесёт его обладателю звание первой ракетки мира.
Полный календарь матчей доступен на «Чемпионате».
Медведев и Алькарас провели совместную тренировку
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