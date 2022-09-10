Победитель получит всё – Алькарас и Рууд вышли в финал. Турнирные расклады и сетки US Open

В пятницу на US Open – 2022 определились оба финалиста в мужском одиночном разряде. Для обоих это будет дебютный решающий матч на Открытом чемпионате США. Но обо всём по порядку.

Итоги 12-го дня. 9 сентября, пятница

В пятницу на US Open – 2022 были разыграны мужские полуфиналы. Открывали программу дня дебютант этой стадии на «Шлемах» Карен Хачанов (27-й номер посева) из России и финалист «Ролан Гаррос» — 2022 норвежец Каспер Рууд. Карен на пути к этому матчу вытащил два тяжёлых пятисетовика подряд – у испанца Пабло Карреньо-Бусты (12) и австралийца Ника Кирьоса (23). Возможно, накопившаяся усталость сказалась на состоянии и действиях россиянина в матче Руудом. Карен играл волнами – первый и третий сеты сражался с соперником на равных, и даже взял третью партию, а вот во втором и четвёртом сетах его не раз подводила подача, особенно вторая (выигрыш 20% и 44%), да и первая была не идеальна (60% и 52%). В итоге россиянин уступил в четырёх сетах, но с ближайшего понедельника вернётся в топ-20.

Во втором полуфинале встречались два дебютанта этой стадии «Шлемов» — испанец Карлос Алькарас (3) и американец Фрэнсис Тиафо (22). Фрэнсис по дороге к полуфиналу обыграл трёх подряд очень непростых соперников – Диего Шварцмана (14), Рафаэля Надаля (2) и Андрея Рублёва (9). У Карлоса тоже был непростой путь по турнирной сетке – в двух последних матчах ему пришлось выдержать пятисетовики с Марином Чиличем (15) и Янником Синнером (11). До этого Алькарас и Тиафо играли лишь раз – в Барселоне-2021 сильнее оказался Карлос. Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира испанец Алекс Корретха выразил мнение, что Фрэнсис может выиграть турнир. «Он не рад, что просто достигает полуфинала. Он чувствует, что может пройти весь путь, и я считаю, что он может это сделать, потому что, честно говоря, он играет в очень хороший и умный теннис. Для меня самое интересное то, как он проводит время на корте. Кажется, ему просто весело, поверьте, не так просто повеселиться на такой стадии турнира «Большого шлема», где вы пытаетесь выйти в полуфинал», — приводит слова Корретхи Eurosport.

Надо отметить, что по ходу турнира и Рууд, и Алькарас начали борьбу не только за титул, но ещё и за первое место в рейтинге ATP. Чемпион «Ролан Гаррос» 2003 года испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро, тренирующий четвёртую ракетку мира Карлоса Алькараса, высказался о возможной победе своего подопечного на Открытом чемпионате США: «Ментально Карлос уже готов стать первой ракеткой мира. Конечно, выиграть титул турнира «Большого шлема» и стать первой ракеткой мира – это невероятно, но всё же первым в мире становились только 27 игроков. Я хотел бы, чтобы Алькарас выиграл 30 турниров «Большого шлема». У него есть все возможности, чтобы выиграть много титулов. Сейчас ему нужно сделать первый шаг – выиграть свой дебютный мэйджор. Давайте не будем придавать этому событию большее значение, чем оно несёт в себе».

В первом сете соперники уверенно держали свои подачи. Первые брейк-пойнты заработал Алькарас в 7-м гейме, но соперник их отыграл. В 12-м гейме уже у Тиафо появился сетбол на приёме, но и эта попытка оказалась безуспешной. Дело дошло до тай-брейка, где чуть удачливее был американец – 7:6 (8:6). Во втором и третьем сетах игра у Фрэнсиса не пошла – он откровенно провалился, и уже испанец вышел вперёд по сетам – 6:3, 6:1 и 2:1. В четвёртой партии теннисисты дважды обменялись брейками, в 10-м гейме американец отразил матчбол соперника на своей подаче. И снова судьба партии решилась на тай-брейке, где опять удача улыбнулась Тиафо – 7:6 (7:5). В пятом сете Алькарас сразу захватил инициативу – повёл 2:0, и как только соперник отыгрался, тут же снова сделал брейк – 3:2. И это преимущество Карлос смог удержать до конца – 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3 за 4 часа 22 минуты борьбы.

Так Карлос Алькарас впервые в карьере пробился в финал турнира «Большого шлема» и там испанец встретится с Каспером Руудом. Ранее теннисисты встречались дважды, и оба раза победил Алькарас — в четвертьфинале Марбельи-2021 и финале Майами-2022. В воскресенье победитель получит всё – и титул, и звание первой ракетки мира.

Мужчины. 1/2 финала



Рууд (Норвегия, 5) – Хачанов (Россия, 27) – 7:6, 6:2, 5:7, 6:2.

Алькарас (Испания, 3) – Тиафо (США, 22) – 6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3

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Расписание 13-го дня. Интересные матчи субботы, 9 сентября

В субботу на US Open – 2022 будет разыгран женский финал. Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек (1) встретится с финалисткой Уимблдона Онс Жабер (5). Ранее теннисистки играли между собой четые раза, и счёт был равным – 2-2. Свёнтек выиграла в Вашингтоне-2019 и Риме-2022, а Жабер – на Уимблдоне и в Цинциннати-2021.

Женщины. Финал



23:00. Свёнтек (Польша, 1) – Жабер (Тунис, 5)

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US Open проходит с 29 августа по 11 сентября в Нью-Йорке. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».