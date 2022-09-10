Александрова и Потапова сыграют с украинками в первом раунде турнира WTA-250 в Словении

В Словении по итогам жеребьёвки турнира серии WTA-250 в Портороже (Словения) определились соперницы российских теннисисток Екатерины Александровой (28-я ракетка мира) и Анастасии Потаповой (52-й номер мирового рейтинга). Соревнования пройдут с 12 по 18 сентября.
Екатерина Александрова (пятая сеяная) на старте турнира встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк, а Анастасия Потапова проведёт матч с Лесей Цуренко. В случае победы россиянки в следующем раунде сыграют друг с другом.
Первый номер посева, представительница Великобритании Эмма Радукану сразится с Даяной Ястремской (Украина), вторая сеяная, бразильянка Беатрис Хаддад-Майя сойдётся с Кларой Таусон (Дания).
Действующей победительницей турнира в Портороже является итальянка Ясмине Паолине, в финале в двух сетах переигравшая американку Элисон Риске — 7:6 (7:4), 6:2.
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