Грачёва сыграет с квалифаером, Гасанова — с первой сеяной. Сетка турнира WTA-250 в Ченнаи
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В Ченнаи (Индия) прошла жеребьёвка турнира серии WTA-250, в котором примут участие россиянки Варвара Грачёва, Анастасия Гасанова, Анна Блинкова и Оксана Селехметьева. Соревнования пройдут с 12 по 18 сентября на хардовом покрытии.
В первом раунде вторая сеяная турнира Варвара Грачёва встретится с теннисисткой из квалификации, Анастасии Гасановой предстоит сыграть с американкой Элисон Риске (первый номер посева), Анна Блинкова сразится с представительницей Канады Ребеккой Марино (седьмая сеяная), а Оксана Селехметьева проведёт матч с греческой спортсменкой Деспиной Папамихаил.
Призовой фонд турнира в Ченнаи составит $ 251 750. Сетка соревнований доступна на «Чемпионате». В Ченнаи сыграют 32 теннисистки.
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