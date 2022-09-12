Кирьос прислал сообщение Алькарасу после финала US Open, в котором была лишь одна фраза

Австралийский теннисист Ник Кирьос предсказал победителя Открытого чемпионата США. До турнира он выбрал среди теннисистов испанца Карлоса Алькараса. По окончании финального матча Кирьос отправил 19-летнему чемпиону сообщение, в котором была лишь одна фраза: «Я же говорил».

В финале US Open Карлос Алькарас в четырёх партиях переиграл представителя Норвегии Каспера Рууда (вторая ракетка) мира со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. Встреча проходила на арене Артура Эша и продолжалась 3 часа 20 минут.

Для Алькараса титул Открытого чемпионата США стал первым на турнирах «Большого шлема». Испанский теннисист оформил шестую победу в карьере. Он выигрывал на соревнованиях в Умаге, Рио-де-Жанейро, Майами, Барселоне и Мадриде.