Алькарас целовал кубок и праздновал победу под овации трибун. Фото финала US Open ― 2022

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.



Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.



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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале Отрытого чемпионата США.



«Я мечтал об этом с детства. Быть первой ракеткой мира, стать чемпионом «Большого шлема» — это то, ради чего я очень, очень много работал. Сейчас тяжело говорить, много эмоций», — приводит слова Алькараса журналист Гаспар Рибейру Ланса в своём «твиттере».