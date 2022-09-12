Алькарас целовал кубок и праздновал победу под овации трибун. Фото финала US Open ― 2022

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.
Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда четыре эйса, две двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из 10.
Лучшие кадры с мужского финала US Open — в фотоподборке «Чемпионата»
Испанец Карлос Алькарас прокомментировал победу в финале Отрытого чемпионата США.
«Я мечтал об этом с детства. Быть первой ракеткой мира, стать чемпионом «Большого шлема» — это то, ради чего я очень, очень много работал. Сейчас тяжело говорить, много эмоций», — приводит слова Алькараса журналист Гаспар Рибейру Ланса в своём «твиттере».
- 12 сентября 2022
-
10:17
-
10:15
-
10:00
-
09:59
-
09:52
-
09:26
-
09:17
-
08:47
-
08:31
-
08:26
-
08:20
-
08:02
-
07:55
-
07:49
-
07:24
-
07:13
-
05:40
-
04:42
-
03:48
-
03:36
-
03:26
-
03:11
-
03:03
-
02:53
-
02:45
-
02:39
-
02:02
-
00:49
-
00:07
- 11 сентября 2022
-
23:49
-
22:43
-
22:17
-
21:37
-
20:45
-
20:34