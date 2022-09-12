Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас обыграл Рууда и стал победителем US Open, ЮС Опен

Алькарас обыграл Рууда и стал победителем US Open
Комментарии

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За победу в финале Открытого чемпионата США Алькарас получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Рууд, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде победу одержала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.

US Open (м). Финал
11 сентября 2022, воскресенье. 23:20 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 6 1 3  
6 		2 7 7 6  
             
Карлос Алькарас
4
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022