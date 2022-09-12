Алькарас обыграл Рууда и стал победителем US Open

Испанский теннисист Карлос Алькарас стал победителем Открытого чемпионата США. В финальном матче турнира он обыграл представителя Норвегии Каспера Рууда со счётом 6:2, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 23 минуты. За это время Алькарас сделал 14 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. На счету Рууда 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За победу в финале Открытого чемпионата США Алькарас получит $ 2,6 млн в качестве призовых и заработает 2000 рейтинговых очков. Рууд, в свою очередь, получит 1200 рейтинговых очков и $ 1,3 млн призовых.

Напомним, в женском одиночном разряде победу одержала польская теннисистка Ига Свёнтек, которая в финальном матче обыграла представительницу Туниса Онс Жабер.