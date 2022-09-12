«Мне больно даже ходить». Александр Зверев может пропустить месяцы из-за новой травмы

Пятая ракетка мира, олимпийский чемпион 2020 года немецкий теннисист Александр Зверев высказался о сроках восстановления после новой проблемы со здоровьем.

Ранее Зверев резко снялся с Кубка Дэвиса. Он уже провёл тренировки с командой и по праву считался её лидером. Александр заявил, что ранее у него обнаружили отёк костей. Немец подчеркнул, что этот инцидент не имеет никакого отношения к травме, полученной на Открытом чемпионате Франции в матче с испанцем Рафаэлем Надалем. Тогда 25-летний Александр порвал три боковые связки.

«Вероятно, я перестарался на тренировках. Мне очень больно, даже ходить. Я должен быть терпеливым и осторожным, что-то подобное может быть опасно для моего будущего», — приводит слова Зверева Eurosport.de.

Александр признался, что восстановление может занять «недели, а скорее всего, даже месяцы».