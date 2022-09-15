Ник Кирьос трогательно обратился к своей возлюбленной

Финалист Уимблдона 2022 года австралиец Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Он трогательно обратился к своей возлюбленной, блогеру Костен Хатци.

Фото: из личного архива ника кирьоса

«Дорогая Коз, какое путешествие мы с тобой переживаем. Моя жизнь, честно говоря, никогда не была прежней с тех пор, как я тебя встретил. Ты продолжаешь делать так, чтобы я улыбался. Ты — всё, что мне нужно в трудную минуту.

В жизни всегда есть место борьбе. И я всегда хочу переживать взлёты и падения вместе с тобой. Мы познаём мир и продолжаем испытывать всё его сумасшествие. Это просто маленькое напоминание о том, что я люблю тебя и ты мой лучший друг», — написал Кирьос, прикрепив текст к фото с девушкой.

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