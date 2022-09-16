Ник Кирьос назначил рейтинги топ-теннисистам, как в FIFA
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Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос, общаясь с подписчиками в соцсетях, ответил на просьбу определить рейтинги ведущих игроков по 100-балльной системе, как в популярной серии игр FIFA.
По мнению Кирьоса, лучшими являются 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль. У них был бы рейтинг 97. Далее идут Карлос Алькарас (96), сам Кирьос и Янник Синнер (оба — по 93) и Фрэнсис Тиафо (92). Ник в шутку добавил, что у Бернарда Томича был бы рейтинг 68.
Фото: из личного архива ника кирьоса
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