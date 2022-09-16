Американский теннисист: Уимблдон-2003, играю с каким-то Федерером. Он меня вынес
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Трёхкратный четвертьфиналист турниров «Большого шлема», бывшая седьмая ракетка мира Мэрди Фиш вспомнил, как проиграл Роджеру Федереру в третьем круге Уимблдона 2003 года. Тогда Федерер завоевал свой первый ТБШ из 20.
«Каковы памятные моменты, связанные с Федерером? Уимблдон, 2003 год, в третьем раунде я играю с каким-то Федерером. Позвонил другу после победы во втором круге и сказал: «Похоже, у меня удобная сетка, не думаю, что этот парень так уж велик!» Он меня вынес и выиграл турнир», — написал Фиш в своём «твиттере».
В том матче Фиш проиграл Федереру со счётом 3:6, 1:6, 6:4, 1:6.
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