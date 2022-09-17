Роджер Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их тренером

Швейцарец Северин Люти, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира Роджера Федерера, признался, что завершающему карьеру подопечному уже поступают предложения о тренерской работе.

«Роджер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их тренером, но на данный момент он ещё не готов принимать какие-либо решения», — приводит слова Люти Blick.

Роджер уйдёт из спорта после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября. Федерер завоевал за карьеру 103 титула в рамках ATP. Он рекордсмен по количеству недель подряд на вершине рейтинга АТР (237).

41-летний Федерер выиграл свой последний титул «Большого шлема» четыре года назад. Швейцарец стал триумфатором Australian Open – 2018, в финале в пяти сетах переиграв хорвата Марина Чилича.