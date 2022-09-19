Кирьос признан лучшим теннисистом Австралии в 2022 году

Австралийский теннисист Ник Кирьос стал лучшим теннисистом Австралии по версии Tennis ACT. На ежегодной церемонии награждения в Канберре 20-я ракетка мира получил эту награду.
В текущем сезоне Кирьос впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема», уступив в четырёх сетах в главном матче Уимблдона сербскому игроку Новаку Джоковичу. Ник стал победителем Открытого чемпионата Австралии в паре со своим соотечественником Танаси Коккинакисом. Австралийцы также вместе завоевали титул в Атланте.
В августе Ник Кирьос победил и в одиночном, и в парном разряде на соревнованиях в Вашингтоне. На Открытом чемпионате США теннисист переиграл первую ракетку мира россиянина Даниила Медведева, но не смог побороться за титул, в пяти партиях уступив Карену Хачанову.
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