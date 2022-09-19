Даниил Медведев рассказал о своих чувствах после потери статуса первой ракетки мира

Первая ракетка России Даниил Медведев поделился мыслями о потере статуса первой ракетки мира.
«Честно говоря, я мало что почувствовал, когда потерял первое место в рейтинге. Рейтинг является следствием ваших результатов, и если взять, например, американское лето, я не набрал достаточно очков, чтобы остаться №1 или даже №2 или №3, принимая во внимание тот факт, что Каспер Рууд, Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль, конечно, с двумя турнирами «Большого шлема», которые он выиграл в начале года, набрали гораздо больше очков. Так что это просто логично.
У меня нет никаких чувств по этому поводу, нет причин плакать. Я могу только сказать себе, что мне нужно работать лучше, если я хочу занять это место в будущем», — приводит слова Даниила Медведева Eurosport.
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