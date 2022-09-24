Надаль: с уходом Федерера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о завершении 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером профессиональной карьеры.
«С уходом Роджера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним. Потому что все моменты, когда он был рядом или в моменты, когда он был находился передо мной, были самыми важными моментами в моей жизни», — цитирует Надаля официальный аккаунт ATP в своём «твиттере».
Напомним, что в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, который представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.
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