Надаль: с уходом Федерера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним

Испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался о завершении 20-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Роджером Федерером профессиональной карьеры.

«С уходом Роджера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним. Потому что все моменты, когда он был рядом или в моменты, когда он был находился передо мной, были самыми важными моментами в моей жизни», — цитирует Надаля официальный аккаунт ATP в своём «твиттере».

Напомним, что в ночь на 24 сентября Федерер провёл свой последний матч в профессиональной карьере. 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сыграл в паре с Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера против Фрэнсиса Тиафо и Джека Сока. Встреча завершилась победой американцев, который представляли сборную мира, со счётом 4:6, 7:6(7:2), 11:9.