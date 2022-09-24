Варвара Грачёва узнала, с кем сразится на старте турнира WTA-250 в Парме

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-250 в Парме (Италия), который пройдёт с 26 сентября по 1 октября.

Возглавила посев соревнований шестая ракетка мира представительница Греции Мария Саккари. Она получила от организаторов уайлд-кард. Её первая соперница определится по итогам распределения квалифаеров по сетке.

Второй номер посева – у итальянки Мартины Тревизан. На старте соревнований она сразится с испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

В основную сетку турнира попала лишь одна россиянка – Варвара Грачёва. В первом круге она встретится с Далмой Галфи из Венгрии.

Другие интересные противостояния первого круга турнира в Парме:

Слоан Стивенс (США, 4) – Магдалена Фрех (Польша);

Марина Заневская (Бельгия) – Лючия Бронцетти (Италия, 8);

Сара Эррани (Италия, WC) – Лорен Дэвис (США).