Федерер похвалил Джоковича за две победы в один день на Кубке Лэйвера

41-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер, который накануне провёл свой последний матч в профессиональной карьере, поделился эмоциями от побед Новака Джоковича на Кубке Лэйвера.
«Отличный день сегодня, парни. Особенно у Новака Джоковича», – таким текстом Федерер сопроводил опубликованную в «Твиттере» общекомандную фотографию. Кадр сделал как раз сербский теннисист.
Фото: соцсети Роджера Федерера
Джокович 24 сентября обыграл американца Фрэнсиса Тиафо (19-й в рейтинге АТР) в одиночном разряде со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. И в этот же день Новак в паре с итальянцем Маттео Берреттини одержал победу над американцами Алексом де Минором и Джеком Соком – 7:5, 6:2.
Накануне Федерер в паре с Рафаэлем Надалем уступили де Минору и Соку в упорной борьбе. Швейцарец и испанец взяли первый сет со счётом 6:4, во втором уступили на тай-брейке – 6:7 (2:7). Судьба встречи решалась в чемпионском тай-брейке. Федерер и Надаль вышли на матчбол на своей подаче, но не реализовали его. А американцы в итоге выиграли со счётом 11:9.
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