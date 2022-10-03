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Ник Кирьос: пару лет назад я несерьёзно относился к спорту, сейчас всё изменилось

Ник Кирьос: пару лет назад я несерьёзно относился к спорту, сейчас всё изменилось
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20-й номер мирового рейтинга австралийский теннисист Ник Кирьос сравнил своё отношение к профессиональному спорту сейчас и несколько лет назад.

«Пару лет я недостаточно усердно тренировался, недостаточно серьезно относился к спорту. Сейчас всё изменилось. Последние полтора года я очень, очень усердно тренировался. Турниры «Большого шлема» — это всё, чем вас действительно запомнят. Вы не можете просто участвовать на турнире «Большого шлема» и рассчитывать на победу. Нужно заложить строительные блоки и заложить фундамент», — приводит слова Кирьоса Fox Sports Australia.

Ранее Ник Кирьос прокомментировал своё выступление на Открытом чемпионате США — 2022, а также рассказал, чего хочет добиться на Australian Open — 2023 в январе.

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