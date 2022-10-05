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Танаси Коккинакис милым эмодзи отреагировал на новое фото Андрея Рублёва

Танаси Коккинакис милым эмодзи отреагировал на новое фото Андрея Рублёва
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв опубликовал в социальных сетях новое фото. В кадре он улыбается, выполняя задание от пресс-службы ATP: игроку предложили заполнить контурные карты по странам.

Фото: из личного архива Андрея Рублёва

На фото с помощью эмодзи «смайлик с глазами-сердечками» отреагировал победитель Открытого чемпионата Австралии – 2022 в парном разряде Танаси Коккинакис.

Рублёв в данный момент находится в Астане (Казахстан), где проходит турнир категории ATP-500. Ранее Андрей вышел в четвертьфинал соревнований, где сразится с представителем Франции Адрианом Маннарино. Коккинакис же приехал в Токио (Япония). Там проходит турнир той же категории, однако австралиец уже завершил выступление в одиночном разряде, на старте проиграв хорвату Борне Чоричу (9).

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