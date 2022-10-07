Ник Кирьос: играю в паре, потому что это моя работа. Мне нужно зарабатывать деньги

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, почему играет и в парном, и в одиночном разрядах на турнирах.

«Теннис чертовски напряжённый в одиночном разряде, каждый раз пытаешься держать себя в такой тяжёлой ответственности. Матч может продолжаться три часа, и это утомительно и так серьёзно. Игра в парном разряде с Танаси Коккинакисом возвращает этот элемент веселья. Но в то же время это моя работа. Мне нужно зарабатывать деньги, и именно так я это делаю, поэтому я играю в обоих турнирах», — цитирует Кирьоса Eurosport.

В этом сезоне Ник Кирьос в одиночном разряде доходил до финала Уимблдона, где в финальном матче уступил представителю Сербии Новаку Джоковичу. Также австралиец впервые в карьере стал победителем Открытого чемпионата Австралии, в паре с Танаси Коккинакисом выиграв турнир.