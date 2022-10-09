Мама Циципаса: на Уимблдоне сыну предложили играть в грязный теннис, а мы так не умеем

Юлия Сальникова, бывшая советская и греческая теннисистка, мама шестой ракетки мира, грека Стефаноса Циципаса, высказалась о поражении сына от австралийца Ника Кирьоса на Уимблдоне-2022.

Напомним, Циципас проиграл Кирьосу в третьем круге соревнований. По ходу матча теннисисты провоцировали друг друга, а после поединка Стефанос назвал Ника «хулиганом».

«Как оцениваю сезон? Можно было бы сыграть лучше, конечно. У нас матч очень нервный получился с Ником Кирьосом (на Уимблдоне австралиец выиграл в четырёх сетах. — Прим. «Чемпионата»). То есть нам практически там предложили играть в грязный теннис, а мы в такой теннис играть не умеем. Поэтому Стёпа вышел из себя и ушёл с корта, не доборовшись. Сын очень переживает», — сказала Сальникова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Софие Колодкиной.