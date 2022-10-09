22-летняя Бьянка Андрееску призналась, что задумывалась о завершении карьеры
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Чемпионка US Open – 2019 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (57-я в рейтинге WTA) рассказала про сложные моменты жизни, когда думала о том, чтобы завершить карьеру теннисистки.
«Во время локдаунов я буквально хотела бросить этот вид спорта. Мне было очень плохо. Я не хотела слышать о теннисе, думать о теннисе или о чём-то, что даже близко к нему, в течение первых трёх месяцев. А потом, через три месяца, я подумала: «Чёрт, я действительно скучаю по этому. Мне это нужно», — сказала Андрееску в интервью The Guardian.
10 октября Андрееску сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Сан-Диего (США). Это будет первый матч канадки после Открытого чемпионата США, на котором она дошла до третьего круга.
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