Бьянка Андрееску рассказала, как помогла болельщику выиграть более $ 50 тыс.
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Чемпионка US Open – 2019 22-летняя канадская теннисистка Бьянка Андрееску (57-я в рейтинге WTA) рассказала о том, как помогла выиграть болельщику крупную сумму денег.
«Когда я выиграла Открытый чемпионат США, во время того, как я давала автографы в конце матча, один парень сказал мне: «Благодаря твоей победе я выиграл $ 55 тыс.». И я была в порядке. Я подумала, что это довольно смешно», — сказала Андрееску в интервью The Guardian.
В финале Открытого чемпионата США в 2019 году Бьянка обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 7:5.
10 октября Андрееску сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой на турнире в Сан-Диего (США). Это будет первый матч канадки после Открытого чемпионата США, на котором она дошла до третьего круга.
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