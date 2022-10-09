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«Турист!» Анастасия Павлюченкова поделилась свежими фотографиями из Мюнхена

«Турист!» Анастасия Павлюченкова поделилась свежими фотографиями из Мюнхена
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новые фото из Мюнхена (Германия).

Фото: из личного архива Павлюченковой

Фото: из личного архива Павлюченковой

«Турист!» — подписала фото Павлюченкова.

Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 211-е место, так как не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.

Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте. А недавно она приехала в академию своего бывшего тренера Патрика Муратоглу.

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