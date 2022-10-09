«Турист!» Анастасия Павлюченкова поделилась свежими фотографиями из Мюнхена

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях новые фото из Мюнхена (Германия).
Фото: из личного архива Павлюченковой
Фото: из личного архива Павлюченковой
«Турист!» — подписала фото Павлюченкова.
Павлюченкова досрочно завершила текущий сезон перед стартом «Ролан Гаррос», прошлогодней финалисткой которого она являлась. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и опустилась на 211-е место, так как не смогла защитить очки на этом и дальнейших турнирах.
Ранее Анастасия Павлюченкова сообщила о скором полноценном возвращении в WTA-тур. В августе теннисистка провела первую за долгое время тренировку на корте. А недавно она приехала в академию своего бывшего тренера Патрика Муратоглу.
- 9 октября 2022
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