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Самсонова уступила Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего

Самсонова уступила Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего
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23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила 57-й ракетке мира, канадке Бьянке Андрееску на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США).

Сан-Диего (ж). 1-й круг
11 октября 2022, вторник. 05:30 МСК
Бьянка Андрееску
57
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 6
6 1 		6 2
         
Людмила Самсонова
23
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
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