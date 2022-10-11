Самсонова уступила Андрееску в первом круге турнира в Сан-Диего

23-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова уступила 57-й ракетке мира, канадке Бьянке Андрееску на турнире категории WTA-500 в Сан-Диего (США).