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Третья ракетка мира Анетт Контавейт досрочно завершила сезон. Она выпадет из топ-10

Третья ракетка мира Анетт Контавейт досрочно завершила сезон. Она выпадет из топ-10
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Третья ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт снялась с турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика), который пройдёт с 17 по 23 октября. Таким образом, Контавейт досрочно завершила текущий сезон.

Результаты в 2022 году не позволили Контавейт отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Анетт провела 45 матчей, в которых потерпела 16 поражений. К концу года эстонке нужно было защищать несколько титулов, чего ей сделать не удалось. Бывшая подопечная россиянина Дмитрия Турсунова покинет топ-10 рейтинга WTA.

В текущем сезоне Контавейт удалось завоевать один титул — она выиграла турнир WTA-500 в Санкт-Петербурге (Россия). Также Анетт трижды становилась финалисткой соревнований.

Примечательно, что на последнем турнире WTA-1000 в этом году также не сыграют первая ракетка мира полька Ига Свёнтек и второй номер рейтинга Онс Жабер из Туниса.

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