Себастьян Корда обыграл француза Майо и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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28-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл француза Гарола Майо, занимающего 122-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 20:20 МСК
28
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
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|7 7
|6
|
|6 4
|4
122
Гарол Майо
Г. Майо
Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Американский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (43%) и выполнил шесть эйсов. Француз выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать один брейк-пойнта из трёх заработанных (33%). Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Себастьян Корда сыграет с победителем матча между 67-й ракеткой мира финном Эмилем Руусувуори и Квон Сон У (494-й в рейтинге ATP) из Южной Кореи.
Комментарии
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