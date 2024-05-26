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Себастьян Корда обыграл француза Майо и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Себастьян Корда обыграл француза Майо и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
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28-я ракетка мира американский теннисист Себастьян Корда прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах переиграл француза Гарола Майо, занимающего 122-е место в рейтинге ATP, со счётом 6:2, 7:6 (7:4), 6:4.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 20:20 МСК
Себастьян Корда
28
США
Себастьян Корда
С. Корда
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
2 		6 4 4
             
Гарол Майо
122
Франция
Гарол Майо
Г. Майо

Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Американский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (43%) и выполнил шесть эйсов. Француз выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать один брейк-пойнта из трёх заработанных (33%). Также оба спортсмена допустили по одной двойной ошибке.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Себастьян Корда сыграет с победителем матча между 67-й ракеткой мира финном Эмилем Руусувуори и Квон Сон У (494-й в рейтинге ATP) из Южной Кореи.

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