Алькарас планирует выступить в паре с Надалем на Олимпийских играх в Париже

Третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас после победы в первом круге «Ролан Гаррос» заявил, что полностью восстановился от травмы. Спортсмен планирует выступить в парном разряде с Рафаэлем Надалем на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Моё предплечье в порядке на 100%. Но я всё ещё чувствую себя странно. Боюсь наносить форхенд. Травма всё ещё в моей памяти, но я ничего не чувствовал после матча. И это очень, очень хорошо для меня. Так что могу сказать, что я полностью выздоровел. Если всё пойдет хорошо, мы сыграем вместе с Рафой в парном разряде на Олимпийских играх», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас сыграет с победителем матча между 39-й ракеткой мира Джеком Дрэйпером и 176-м в рейтинге ATP Йеспером де Йонгом.