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Беккер заявил, что ни один рекорд не сравнится с достижением Надаля по титулам «РГ»

Беккер заявил, что ни один рекорд не сравнится с достижением Надаля по титулам «РГ»
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказался о рекорде испанца Рафаэля Надаля по количеству побед на «Ролан Гаррос».

«Пять титулов „Ролан Гаррос“ — это много, десять — это невозможно. Надаль выигрывал этот турнир 14 раз. Я не знаю рекорда ни в одном виде спорта, который мог бы сравниться с его достижением», — приводит слова Беккера CNN.

Испанец является 14-кратным чемпионом теннисного турнира. Последний раз Надаль выиграл парижский «Шлем» в 2022 году, в финале обыграв норвежца Каспера Рууда. В первом раунде текущего розыгрыша «Ролан Гаррос» испанский теннисист сыграет с немцем Александром Зверевым. Мужская часть «Ролан Гаррос» — 2024 пройдёт с 26 мая по 9 июня.

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