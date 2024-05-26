Аманда Анисимова одержала победу в матче первого круга «Ролан Гаррос»
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Американская теннисистка 231-я ракетка мира Аманда Анисимова вышла во второй круг Открытого чемпионате Франции – 2024.
В матче первого круга Анисимова выиграла у Ребекки Шрамковой из Словакии (101-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу представительницы США.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 18:40 МСК
101
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
0 : 2
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231
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Встреча Анисимовой со Шрамковой продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Анисимова четыре раз подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Шрамковой два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Анисимова сразится с победительницей встречи Людмила Самсонова (Россия) — Магда Линетт (Польша).
Комментарии
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