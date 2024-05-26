Михаил Кукушкин не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос», уступив Марожану
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136-я ракетка мира казахский теннисист Михаил Кукушкин не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в трёх сетах уступил венгерскому спортсмену Фабиану Марожану, занимающему 43-е место в рейтинге ATP, со счётом 2:6, 2:6, 3:6.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 20:10 МСК
43
Фабиан Марожан
Ф. Марожан
Окончен
3 : 0
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136
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
Отметим, что спортсмены провели на корте всего 1 час 28 минут. Теннисист из Казахстана реализовал два брейк-пойнта из пяти (40%), не допустил ни одной двойной ошибки и выполнил один эйс. Венгерский спортсмен сделал две двойные ошибки, выполнил девять подач навылет и смог реализовать 7 брейк-пойнтов из 15 заработанных (47%).
Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Фабиан Марожан сыграет с 10-й ракеткой мира Григором Димитровым из Болгарии, который ранее переиграл американца Александра Ковачевича.
Комментарии
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