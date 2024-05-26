Осака высказалась о возможном матче со Свёнтек во втором круге «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказалась о возможном матче с действующей первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши на «Ролан Гаррос».

«Как ни странно, я определённо чувствую, что это проверка того, где я нахожусь. Но я бы не сказала, что у меня низкие ожидания от себя. Я человек, который думает, что может выиграть каждый матч, в котором играет. Это привело меня туда, где я есть. Я бы никогда не стала играть матч, думая о себе плохо», — сказала Осака на пресс-конференции.

В матче первого круга «Ролан Гаррос» Осака переиграла итальянку Лючию Бронцетти со счётом 6:1, 4:6, 7:5. Уже в следующем круге японка может встретиться с Игой Свёнтек.