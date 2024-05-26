Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович: только титул «Ролан Гаррос» сможет удовлетворить меня

Джокович: только титул «Ролан Гаррос» сможет удовлетворить меня
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями в преддверии «Ролан Гаррос» — 2024.

«У меня маленькие ожидания, но большие надежды. Знаете, мне даже немного неловко говорить, каковы мои надежды. Только титул сможет удовлетворить меня. Так было всегда. Я знаю, многим заявление может показаться высокомерным, но я думаю, что моя карьера подтверждает это. Я всё ещё играю на самом высоком уровне. Так что мне, очевидно, нужно предпринять попытку попасть в финальный матч», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Напомним, Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул. В первом круге он сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером.

Материалы по теме
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
11 топ-матчей понедельника в теннисе: Хачанов, Потапова и Медведев начинают «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android