Тренер Федерера рассказал, как воспринял звонок от Роджера, сказавшего об уходе из спорта

Иван Любичич, тренер 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера, рассказал, как воспринял телефонный звонок от подопечного, когда тот сообщил ему о решении завершить карьеру. Напомним, 41-летний Федерер попрощался с теннисом, проведя парный матч с 22-кратным победителем мэйджоров Рафаэлем Надалем на Кубке Лэйвера, который прошёл в Лондоне (Британия) в сентябре.

По словам Любичича, он был поражён.

«Я ожидал этого и знал, что это произойдёт, причём, скорее, раньше, чем позже. Но это поразило меня.

Он позвонил мне по телефону и рассказал. Я не знал, что сказать», — приводит слова Любичича Punto de Break.

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