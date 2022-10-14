Поспишил — о BIG 3: я был в двух очках от победы над Роджером. Новак же гораздо сложнее

Канадский теннисист Вашек Поспишил высказался о сербе Новаке Джоковиче.
«Самым сложным соперником для меня, безусловно, является Новак, также, если вы примете во внимание стиль игры и матч, в котором он является лучшим принимающим игроком всех времен, а подача является одной из моих сильных сторон, вы знаете, что это большой вызов.
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Джокович самый сложный теннисист, с которым можно реализовать мой стиль игры. Он просто великолепен в нейтрализации сильных ударов и замахов, а также в том, чтобы набирать очкив долгих розыгрышах. Для меня каждый раз, когда играл с Новаком, он определенно был самым сложным соперником среди BIG 3.
Даже те несколько матчей, когда я играл с Роджером, я был в двух очка от победы над ним в Базеле. Очевидно, что у него безумный талант, но я мог сопротивляться ему. Джокович же ничего вам не дает, так что это довольно сложно", — цитирует Поспишила Sportskeeda.
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