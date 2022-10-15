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Пегула вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего, уверенно обыграв соотечественницу Кис

Пегула вышла в полуфинал турнира в Сан-Диего, уверенно обыграв соотечественницу Кис
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В Сан-Диего (США) на стадионе «Барнс Теннис Сентер. Стэдиум» состоялся матч 1/4 финала одноимённого турнира категории WTA 500, в котором сошлись представительницы США – 25-летняя Джессика Пегула (6-й номер рейтинга) и 27-летняя Мэдисон Кис (18-й номер рейтинга).

Встреча завершилась уверенной победой Пегулы в двух сетах – 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты.

На счету Пегулы одна подача навылет, три двойные ошибки и три из девяти (33%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – два эйса, одна двойная ошибка и один удачный брейк-пойнт из пяти (20%).

В полуфинале турнира соперницей Джессики Пегулы станет победительница пары – Ига Свёнтек (Польша, 1-й номер рейтинга) – Кори Гауфф (США, 8-й номер рейтинга).

Сетка турнира в Сан-Диего.
Сан-Диего (ж). 1/4 финала
15 октября 2022, суббота. 00:30 МСК
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
4 		5  
         
Мэдисон Кис
18
США
Мэдисон Кис
М. Кис
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