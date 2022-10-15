Ник Кирьос рассказал, с каким теннисистом снялся бы в одном фильме

27-летний австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал, с каким теннисистом снялся бы в одном фильме. 21-я ракетка мира проводит на своей странице в социальных сетях рубрику «Вопрос – ответ».

Ника Кирьоса спросили, с каким теннисистом он снялся бы в одном фильме.

«Наследие» с Федерером», — написал австралиец, прикрепив совместное фото с легендарным швейцарским теннисистом.

Напомним, выход в финал Уимблдона-2022 — высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема». На Australian Open и US Open он по разу выходил в четвертьфинал, а на «Ролан Гаррос» не проходил дальше третьего раунда. Ник пропустил последние пять Открытых чемпионатов Франции — турнир проходит на грунте, его нелюбимом покрытии.