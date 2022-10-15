Рублёв выбил чемпиона US Open и вышел в 4-й финал сезона! «Итоговая восьмёрка» всё ближе

На новом турнире ATP-250 в Хихоне к субботе определилась четвёрка сильнейших. Среди них лишь один сеяный – россиянин Андрей Рублёв (первый номер посева), который накануне справился с американцем Томми Полом (5). Испанец Пабло Карреньо-Буста (2) неожиданно уступил французу Артуру Риндеркнешу, упустив в третьем сете девять матчболов! Причём на тай-брейке решающей партии получился очень редкий счёт – 7:6 (18:16). Бывшая первая ракетка мира и трёхкратный победитель «Шлемов» британец Энди Маррей (WC) в трёх сетах проиграл американцу Себастьяну Корде. А аргентинца Франсиско Серундоло (4) остановил ещё один «шлемник» — Доминик Тим из Австрии (SR), пытающийся вернуться на былые позиции.

Для Рублёва этот турнир важен не только в плане борьбы за очередной титул, но и потому что он продолжает борьбу за попадание на Итоговый чемпионат ATP в Турине. Пять путёвок туда уже получили испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, норвежец Каспер Рууд и серб Новак Джокович. А главными претендентами на оставшиеся три места сейчас являются два россиянина – Даниил Медведев и Андрей Рублёв. Выход в полуфинал Хихона позволил Андрею добавить в зачёт чемпионской гонки 45 очков. Из его ближайших преследователей на этой неделе играет только канадец Феликс Оже-Альяссим, который во Флоренции тоже дошёл до полуфинала.

Соперником Рублёва по полуфиналу Хихона стал чемпион US Open – 2020 Доминик Тим. Напомним, после того успеха в Нью-Йорке австриец больше не завоевал ни одного титула, а из-за постоянных травм откатился очень далеко в рейтинге – на данный момент является 165-й ракеткой мира. В этом сезоне он лишь два раза добрался до полуфиналов – в Кицбюэле и Хихоне. В сетку нового испанского турнира Тим попал по «замороженному» рейтингу. Андрей и Доминик играли до этого пять раз, и счёт личных встреч был 3-2 в пользу Рублёва. Первые два поединка взял австриец – Вена-2017 и Монте-Карло-2018, но потом побеждал уже только россиянин – в Гамбурге-2019, Вене-2020 и на Итоговом чемпионате того же года.

Рублёв после победы в 1/4 финала над Томми Полом так прокомментировал свою игру: «Сегодня я снова показал очень хороший уровень, и Томми тоже был хорош. С момента нашего прошлого матча в Индиан-Уэллсе в прошлом году он начал играть совершенно иначе, здорово прибавил. Было очень тяжело. Я рад, что смог победить в двух сетах. Всегда здорово выйти в полуфинал. Это показывает, что у тебя высокий уровень. А поскольку в этом году у меня было много полуфиналов, это ещё и доказывает мою стабильность. Конечно, всегда хочется большего, но каждый раз не получится. Я рад, что часто играю полуфиналы. Мы с Домиником Тимом очень хорошо знаем друг друга. Мы хорошие друзья, часто вместе тренируемся, много играли друг против друга. Матч будет сложным, но весёлым. Надеюсь, мы оба покажем высокий уровень и людям понравится наш поединок».

Андрей сразу же мощно начал матч, старался гонять соперника по углам и вынуждать его сбивать дыхание. Уже к четвёртому гейму россиянин добился брейка – 3:1, а через гейм едва не сделал второй. Но Тим выстоял, постепенно выровнял игру и на кураже не позволил сопернику подать на сет при счёте 5:3. Рублёв, по своей традиции, разнервничался, психанул, стал колотить себя ракеткой по ногам, но этот выплеск эмоций ему помог, и он сделал ещё один брейк – 6:4 за 48 минут. В начале второй партии Андрей лишь раз заработал брейк-пойнт, но не смог его реализовать – 2:2. Теннисисты чётко брали свои подачи, и казалось, что всё завершится тай-брейком. Однако при счёте 5:4 Тим дрогнул, стал ошибаться на своей подаче, Рублёв заработал три матчбола и в итоге добился победы – 6:4, 6:4.

Так Андрей вышел в свой четвёртый финал в сезоне. В воскресенье он поборется за главный трофей Хихона с победителем пары Риндеркнеш — Корда. Напомним, в этом году россиянин завоевал титулы в Марселе, Дубае и Белграде. Благодаря успеху в Хихоне Рублёв добавил себе ещё 105 рейтинговых очков (150 за финал в Хихоне и минус 45 очков за худший из учитываемых результатов сезона в Гамбурге). Так что «Итоговая восьмёрка» в Турине всё ближе для Андрея!

Одновременно с Андреем в румынском Клуж-Напоке за выход в финал сражались в очном поединке две россиянки – Анастасия Потапова и Анна Блинкова. Дело дошло до третьего сета. Но в любом случае в решающем матче в воскресенье будет наша девушка.