Новак Джокович поздравил сербских волейболисток, которые защитили звание чемпионок мира

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», седьмая ракетка мира серб Новак Джокович в своих социальных сетях поздравил сербских волейболисток, которые стали чемпионками мира во второй раз подряд.

«Чемпиоооонки!» — написал Джокович, добавив к сообщению эмодзи «аплодисменты» и прикрепив фото сербских волейболисток.

Сборная Сербии выиграла финальную встречу с Бразилией со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). Благодаря этой победе сербские волейболистки защитили звание чемпионок мира. Последний раз это удавалось сборной России. Российские волейболистки выигрывали чемпионаты мира в 2006 и 2010 годах, дважды обыграв в финале сборную Бразилии.

В матче за третье место итальянские волейболистки одержали победу над командой США со счётом 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).