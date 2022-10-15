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Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу

Сборная Сербии стала победителем женского чемпионата мира по волейболу
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Сборная Сербии уверенно переиграла команду Бразилии в финале чемпионата мира по волейболу среди женщин, который проходит в Польше и Нидерландах. Матч проходил на стадионе «Омниспортс Арена» (Апелдорн, Нидерланды).

Сборная Сербии выиграла встречу со счётом 3:0 (26:24, 25:22, 25:17). Самым результативным игроком встречи с 15 очками в активе стала представительница Сербии Тияна Бошкович. В составе соперников семь очков набрала доигровщица Габриэла Гимараес.

ЧМ-2022 (ж). Финал
15 октября 2022, суббота. 21:00 МСК
Бразилия
Окончен
0 : 3
Сербия

Сербские волейболистки защитили звание чемпионок мира. В матче за третье место итальянские волейболистки одержали победу над командой США со счётом 3:0 (25:20, 22:15, 27:25).

Волейбол. Чемпионат мира. Женщины. Апелдорн, Нидерланды
Финал

Сербия — Бразилия — 3:0 (26:24, 25:22, 25:17).

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