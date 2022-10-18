Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Так выглядит команда». Ник Кирьос опубликовал новое фото со своей девушкой

«Так выглядит команда». Ник Кирьос опубликовал новое фото со своей девушкой
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022, 21-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях новое фото со своей возлюбленной Костен Хатци.

«Так выглядит команда», — подписал снимок Кирьос.

Фото: из личного архива Ника Кирьоса

Текущий сезон стал одним из самых успешных для австралийца. На его старте он вместе с соотечественником Танаси Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне. Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.

«Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери «Надеюсь, я буду крутым папочкой». Как Свитолина и Монфис празднуют рождение дочери
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022