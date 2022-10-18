Белинда Бенчич рассказала, почему начала сотрудничество с россиянином Дмитрием Турсуновым
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Олимпийская чемпионка 2020 года, 14-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич высказалась о начале сотрудничества с российским тренером Дмитрием Турсуновым.
«Я твёрдо уверена, что он очень хороший тренер и он сможет улучшить мою игру и психологию. Я счастлива, что он решил работать со мной. Иногда я слишком большой перфекционист, это меня подводит. Нужно меняться и выходить из зоны комфорта. Он очень честный и требовательный, но это именно то, что мне сейчас нужно. Мне нужен был человек, который не болтает, а занимается делом.
Я наблюдала за его партнёрскими отношениями с другими игроками, они добились больших успехов. Его подход к тренировкам может мне помочь», — приводит слова Бенчич пресс-служба WTA.
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